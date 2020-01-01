Лэмпард: У нас нет острой необходимости делать трансферы зимой

Клуб не собирается делать трансферы, ради трансфера.

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард заявил, что команда не собирается делать трансферы в зимнее трансферное окно.

“Я спокойно отношусь к предстоящему зимнему трансферному окну. Я прекрасно свою команду, где сложилась отличная атмосфера.

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Мы не будем делать трансферы зимой, чтоб просто сделать трансфер. Если у нас будет необходимость в усилении и найдем подходящего игрока, то обсудим этот вопрос с руководством клубом.

Могу повторить, что я не вижу острой необходимости в зимних трансферах. Я полностью доволен тем составом, который у меня есть.

Я не считаю, что мы должны торопиться с трансферами только из-за отмены бана“, - приводит слова Лэмпарда официальный сайт клуба.

Напомним, что суд разрешил лондонскому клубу приобретать игроков в зимнее трансферное окно.