Лидер Манчестер Сити отказывается продлевать контракт с клубом - СМИ

Сане хочет покинуть клуб.

Полузащитник Лерой Сане отказывается продлевать контракт с Манчестер Сити, об этом сообщается на официальной странице Bayern & Germany в Twitter со ссылкой на Bild .

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По информации источника, Бавария заинтересована в приобретении немецкого футболиста. “Мюнхенцы“ надеются, что удастся оформить трансфер в летнее трансферное окно.

Сообщается, что Бавария хочет оформить сделку меньше, чем за 100 миллионов евро.

Напомним, что Сане выбыл до конца года из-за травмы.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не хочет продлевать контракт с ПСЖ.