Лидер Манчестер Сити отказывается продлевать контракт с клубом - СМИ
Сане хочет покинуть клуб.
Полузащитник Лерой Сане отказывается продлевать контракт с Манчестер Сити, об этом сообщается на официальной странице Bayern & Germany в Twitter со ссылкой на Bild .
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По информации источника, Бавария заинтересована в приобретении немецкого футболиста. “Мюнхенцы“ надеются, что удастся оформить трансфер в летнее трансферное окно.
Сообщается, что Бавария хочет оформить сделку меньше, чем за 100 миллионов евро.
Напомним, что Сане выбыл до конца года из-за травмы.
Ранее сообщалось, что Мбаппе не хочет продлевать контракт с ПСЖ.
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