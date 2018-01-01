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Гюндоган: Чемпионская гонка в АПЛ закончилась

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"Горожани" не смогут конкурировать с Ливерпулем.
Илкай Гюндоган
Илкай Гюндоган
Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган поделился мнением по поводу борьбы за чемпионство в АПЛ.

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“Если смотреть по правде, то мы далеки от нашей лучшей форме. Всем понятно, что для нас это трудный сезон.

В АПЛ мы слишком далеко отстаем от Ливерпуля. Не можем отрицать, что чемпионская гонка для нас уже закончилась, но мы должны бороться за право снова попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Мы разочарованы, если честно. Такой огромный разрыв в начале сезона - это не то, к чему мы были готовы“, - приводит слова Гюндогана Goal.

Отметим, что Манчестер Сити отстает от первого места на 14 очков.

Напомним, что в последнем матче АПЛ Манчестер Сити уступил в дерби “красным дьяволам“.

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Теги: Илкай Гюндоган, Манчестер Сити, Ливерпуль, АПЛ, футбол
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