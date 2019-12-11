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Самолет совладельца Ливерпуля съехал со взлетно-посадочной полосы

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Майк Гордон попал в опасную ситуацию.
Майк Гордон
Майк Гордон
www.liverpoolecho.co.uk

Сегодня, 11 декабря, в аэропорту Ливерпуля случился опасный инцидент с частным самолетом, на борту которого находился совладелец Ливерпуля Майк Гордон.

Издание BBC сообщает, что во время приземления самолет съехал с взлетно-посадочной полосы. Кроме Гордона на борту были три члена экипажа.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Работу аэропорта на некоторое время пришлось приостановить, а рейсы перенаправили в Манчестер.

Напомним, Ливерпуль в невероятном матче обыграл Зальцбург и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

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Теги: футбол, Ливерпуль, вне игры
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