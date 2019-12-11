Самолет совладельца Ливерпуля съехал со взлетно-посадочной полосы

Майк Гордон попал в опасную ситуацию.

Сегодня, 11 декабря, в аэропорту Ливерпуля случился опасный инцидент с частным самолетом, на борту которого находился совладелец Ливерпуля Майк Гордон.

Издание BBC сообщает, что во время приземления самолет съехал с взлетно-посадочной полосы. Кроме Гордона на борту были три члена экипажа.

A private plane carrying Liverpool's co-owner Mike Gordon came off the runway at John Lennon Airport this morning.



The airport has been shut since the incident.



Full story: https://t.co/TcxuEhdnMo pic.twitter.com/FSUUJJvWmX — BBC Sport (@BBCSport) December 11, 2019

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Работу аэропорта на некоторое время пришлось приостановить, а рейсы перенаправили в Манчестер.

Напомним, Ливерпуль в невероятном матче обыграл Зальцбург и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.