Самолет совладельца Ливерпуля съехал со взлетно-посадочной полосы

Сегодня, 11 декабря, в аэропорту Ливерпуля случился опасный инцидент с частным самолетом, на борту которого находился совладелец Ливерпуля Майк Гордон.

Издание BBC сообщает, что во время приземления самолет съехал с взлетно-посадочной полосы. Кроме Гордона на борту были три члена экипажа.

A private plane carrying Liverpool's co-owner Mike Gordon came off the runway at John Lennon Airport this morning.



The airport has been shut since the incident.



Full story: https://t.co/TcxuEhdnMo pic.twitter.com/FSUUJJvWmX