Сульшер: Пока рано говорить о возвращении Погба

Француз еще не восстановился после травмы.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал состояние полузащитника команды Поля Погба, который восстанавливается после травмы голеностопного сустава.

“Пока слишком рано говорить о возвращении Погба. Мы надеемся, что в этом году он сможет вернуться на поле. Он упорно работает над тем, чтобы вернуться в форму.

Для начала нужно дать Полю возможность оправиться от травмы, а потом он наберет форму и сможет играть в каждом матче. Он один из лучших игроков в мире, и мы с нетерпением ждем его возвращения“, - цитирует Сульшера Goal.com.

Ранее сообщалось, что Поль Погба вернулся к тренировкам в общей группе.