Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренер Арсенал: Все зависит исключительно от игроков

Комментариев: 0
Шведский специалист направляет в нужную сторону.
Фредрик Юнгберг
Фредрик Юнгберг
Getty Images

Главный тренер Арсенала Фредди Юнгберг подвел итоги победы над Вест Хэмом (3:1) в рамках 16-го тура АПЛ.

“Победа очень много значит для игроков, но не для меня. Я рад за них. В последнее время свалилось огромное давление, которое вы могли видеть. Они должны поверить в себя.

Читай также: Стало известно, почему Ярмоленко не попал в заявку Вест Хэма

Первые 60 минут мы провалил, ведь могли действовать быстрее. Во втором тайме было заметно, что соперник устал, а мы стали действовать лучше.

Мне понравилось, что я сегодня увидел на поле: футболисты играли быстро, у нас есть прекрасные футболисты.

Все зависит исключительно от игроков, а я здесь лишь для того, чтобы их направлять в правильную сторону“, - приводит слова Юнгберга Sky Sports.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

Поделись:
Теги: Фредрик Юнгберг, Арсенал Лондон, Вест Хэм, АПЛ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь