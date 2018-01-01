Тренер Арсенал: Все зависит исключительно от игроков

Шведский специалист направляет в нужную сторону.

Главный тренер Арсенала Фредди Юнгберг подвел итоги победы над Вест Хэмом (3:1) в рамках 16-го тура АПЛ.

“Победа очень много значит для игроков, но не для меня. Я рад за них. В последнее время свалилось огромное давление, которое вы могли видеть. Они должны поверить в себя.

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Первые 60 минут мы провалил, ведь могли действовать быстрее. Во втором тайме было заметно, что соперник устал, а мы стали действовать лучше.

Мне понравилось, что я сегодня увидел на поле: футболисты играли быстро, у нас есть прекрасные футболисты.

Все зависит исключительно от игроков, а я здесь лишь для того, чтобы их направлять в правильную сторону“, - приводит слова Юнгберга Sky Sports.

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