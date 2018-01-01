Лингард: Я вернулся в прежнюю форму

Полузащитник "красных дьяволов" отметил, что любит приносить команде пользу.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Джесси Лингард рассказал о своем состоянии после побед над Тоттенхэмом (2:1) и Манчестер Сити (1:2) в рамках чемпионата Англии.

“Я увствую себя хорошо. Кажется, я вернулся. Я люблю работать на команду, люблю побеждать и выходить на поле.

Все игроки проходят через спады в форме, просто нужно найти правильный баланс и вернуться к себе прежнему.

Мы не можем сейчас слишком радоваться, у нас впереди еще длинный сезон“, - цитирует футболиста Sky Sports.

В этом сезоне на счету Лингарда 20 матчей за Манчестер Юнайтед, где он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.