Пеллегрини: Вест Хэм не думает о зоне вылета

"Молотобойцы" в очередной раз потерпели поражение.

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини прокомментировал поражение от Арсенала (1:3) в рамках 16 тура чемпионата Англии.

“Зона вылета сейчас меня не волнует. В последних матчах дома мы добыли только одну ничью и постоянно пропускаем много голов. Вот это меня действительно беспокоит.

Мы 65 играли лучше, чем наши соперники и должны были забивать второй мяч, чтобы все решить. Но Арсенал все перевернул за несколько минут, забив трижды

Конечно, как тренер я несу за это ответственность“, - цитирует специалиста BBC.

Стало известно, почему Андрей Ярмоленко не попал в заявку Вест Хэма.