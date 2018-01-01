Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Пеллегрини: Вест Хэм не думает о зоне вылета

Комментариев: 0
"Молотобойцы" в очередной раз потерпели поражение.
Мануэль Пеллегрини
Мануэль Пеллегрини
Getty Images

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини прокомментировал поражение от Арсенала (1:3) в рамках 16 тура чемпионата Англии.

“Зона вылета сейчас меня не волнует. В последних матчах дома мы добыли только одну ничью и постоянно пропускаем много голов. Вот это меня действительно беспокоит.

Мы 65 играли лучше, чем наши соперники и должны были забивать второй мяч, чтобы все решить. Но Арсенал все перевернул за несколько минут, забив трижды

Конечно, как тренер я несу за это ответственность“, - цитирует специалиста BBC.

Стало известно, почему Андрей Ярмоленко не попал в заявку Вест Хэма.

Поделись:
Теги: футбол, Мануэль Пеллегрини, Вест Хэм, АПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь