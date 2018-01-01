Манчестер Юнайтед готов выложить 90 миллионов евро за полузащитника Атлетико

Сауль может перебраться в чемпионат Англии.

Манчестер Юнайтед планирует подписать полузащитника мадридского Атлетико Сауля для усиления своего центра поля, сообщает AS.

Руководство “красных дьяволов“ готово выложить за испанца 90 миллионов евро. Сам Сауль не против попробовать свои силы в чемпионате Англии.

В этом сезоне Сауль сыграл за Атлетико 20 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед может подписать вингера Боруссии Д Джейдона Санчо.