Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Манчестер Юнайтед готов выложить 90 миллионов евро за полузащитника Атлетико

Комментариев: 0
Сауль может перебраться в чемпионат Англии.
Сауль
Сауль
Getty Images

Манчестер Юнайтед планирует подписать полузащитника мадридского Атлетико Сауля для усиления своего центра поля, сообщает AS.

Руководство “красных дьяволов“ готово выложить за испанца 90 миллионов евро. Сам Сауль не против попробовать свои силы в чемпионате Англии.

В этом сезоне Сауль сыграл за Атлетико 20 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед может подписать вингера Боруссии Д Джейдона Санчо.

Поделись:
Теги: футбол, Сауль, Манчестер Юнайтед, Атлетико
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь