Сульшер: Легко сравнить Рашфорда с Роналду

Наставник "красных дьяволов" отметил сходство своего подопечного со звездным португальцем.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер отметил отличную игру своего подопечного Маркуса Рашфорда, а также заявил, что он очень похож на форварда Ювентуса Криштиану Роналду.

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"Очень легко сравнить Рашфорда и Роналду. У них есть техника, телосложение, правильное отношение к делу, отличные навыки. У Маркуса есть все шансы стать лучшим игроком в мире. Надеюсь, он продолжит в том же духе.

Я не хочу сейчас говорить о его результативности. Пока он сохраняет свой позитивный настрой и нацелен на результат, то, получая моменты, он будет их реализовывать", - цитирует Сульшера Sky Sports.

Отметим, что в текущем сезоне Рашфорд провел 16 матчей в АПЛ, в которых забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи. Для сравнения, Роналду провел 12 матчей в Серии А, в которых 7 раз поразил ворота соперника и отдал один ассист.

Ранее Оле-Гуннар Сульшер назвал лучший матч Маркуса Рашфорда под его руководством.