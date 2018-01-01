Стало известно, почему Ярмоленко не попал в заявку Вест Хэма

Украинец пропустил матч против Арсенала из-за проблем со здоровьем.

Накануне Вест Хэм встретился с Арсеналом в рамках 16-го тура чемпионата Англии. В заявку "молотобойцев" не попал украинский полузащитник Андрей Ярмоленко.

Как сообщает официальный сайт Вест Хэма, у Ярмоленко появились боли в спине. На данный момент сроки его восстановления и возвращения на поле не известны.

В текущем сезоне украинец отыграл 14 матчей за "молотобойцев", из которых он 9 раз выходил в стартовом составе. Ярмоленко отличился тремя голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что полузащитник Боруссии Д Аксель Витсель выбыл до конца года из-за того, что упал дома на лицо.