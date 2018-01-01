Вест Хэм - Арсенал 1:3 видео голов и обзор матча АПЛ

"Молотобойцы" на своем поле потерпели поражение от лондонского Арсенала.

Вест Хэм - Арсенал: видео голов Getty Images

В матче шестнадцатого тура АПЛ Вест Хэм в домашних стенах крупно уступил лондонскому Арсеналу (1:3).

Хозяева открыли счет на 38-й минуте встречи, однако во второй половине игры за 9 минут "канониры" забили три гола и выиграли матч. Таким образом, Арсенал прервал свою серию без побед.

Отметим, что в заявке "молотобойцев" на этот поединок не оказалось украинца Андрея Ярмоленко.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Вест Хэм - Арсенал:

Вест Хэм - Арсенал 1:3

Голы: Огбонна, 38 - Мартинелли, 60, Пепе, 66, Обамеянг, 69.

Вест Хэм: Мартин - Фредерикс, Бальбуэна, Огбонна, Крессвелл (Масуаку, 51) - Снодграсс (Холланд, 78), Нобл, Райс, Форнальс - Фелипе Андерсон (Алле, 70) - Антонио.

Арсенал: Лено - Мэйтленд-Найлз, Чеймберс, Папастатопулос, Тирни (Колашинац, 29) - Торрейра, Джака (Гендузи, 86) - Пепе (Нельсон, 88), Озил, Мартинелли - Обамеянг.

Предупреждение: Снодграсс.