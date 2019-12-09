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Ярмоленко не попал в заявку Вест Хэма на матч АПЛ

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Украинец пропустит поединок против Арсенала.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

В 16-м туре чемпионата Англии Вест Хэм дома принимает Арсенал.

Главный тренер “молотобойцев“ Мануэль Пеллегрини объявил состав на игру. Отметим, что вне заявки остался украинский полузащитник Андрей Ярмоленко.

Матч состоится сегодня, 9-го декабря. Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что Ярмоленко в последнем матче за Вест Хэм получил самую низкую оценку от Whoscored.

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Теги: Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, Арсенал, АПЛ
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