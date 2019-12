Ярмоленко не попал в заявку Вест Хэма на матч АПЛ

В 16-м туре чемпионата Англии Вест Хэм дома принимает Арсенал.

Главный тренер “молотобойцев“ Мануэль Пеллегрини объявил состав на игру. Отметим, что вне заявки остался украинский полузащитник Андрей Ярмоленко.

Our team to take on Arsenal ⚒ pic.twitter.com/dKyugpvPna