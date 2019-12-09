Ярмоленко не попал в заявку Вест Хэма на матч АПЛ

Украинец пропустит поединок против Арсенала.

В 16-м туре чемпионата Англии Вест Хэм дома принимает Арсенал.

Главный тренер “молотобойцев“ Мануэль Пеллегрини объявил состав на игру. Отметим, что вне заявки остался украинский полузащитник Андрей Ярмоленко.

Our team to take on Arsenal ⚒ pic.twitter.com/dKyugpvPna — West Ham United (@WestHam) December 9, 2019

Матч состоится сегодня, 9-го декабря. Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что Ярмоленко в последнем матче за Вест Хэм получил самую низкую оценку от Whoscored.