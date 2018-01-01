Магуайр: Топ-4 не за горами, но МЮ должен улучшить свою игру
"Красные дьяволы" претендуют в четвертку лучших клубов АПЛ по окончанию сезона.
Защитник Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр поделился мнением по поводу шансов команды занять место в топ-4 АПЛ по окончанию сезона.
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“Манчестер Юнайтед должен думать только о себе. Нам не нужно смотреть, как играют другие команды.
Нам нужно продолжать выигрывать матчи, как мы смогли сделать с Тоттенхэмом и Манчестер Сити.
Впереди у нас сложный матч с Эвертоном. Первая четверка уже не за горами, но мы должны улучшать наши результаты и игру. Нам нужно побеждать в каждом матче“, - цитирует Магуайра пресс-служба клуба.
Напомним, что “красные дьяволы“ в последнем туре обыграли Манчестер Сити в гостях.
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