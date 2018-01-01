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Моуринью хочет вернуть Феллаини в Англию - СМИ

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Ранее португальский специалист работал с бельгийцем в Манчестер Юнайтед.
Маруан Феллаини и Жозе Моуринью
Маруан Феллаини и Жозе Моуринью
Getty Images

Полузащитник китайского Шаньдун Лунэн Маруан Феллаини может вернуться в чемпионат Англии, сообщает DH Les Sports+.

Источник утверждает, что главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо хочет пригласить в свою команду футболиста, с которым он работал в Манчестер Юнайтед.

Отмечается, что португальский специалист считает Феллаини главной трансферной целью на зимнее трансферное окно и лично беседовал с ним, чтобы обсудить возможный переход.

В этом сезоне Суперлиги Марун Феллаини сыграл в 22 матчах, где забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Теги: футбол, Жозе Моуринью, Маруан Феллаини, АПЛ
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