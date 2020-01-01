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Сульшер: Когда я играл, МЮ никогда не терял очки в играх против "маленьких команд"

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Норвежский специалист считает, что у его игроков есть проблемы с настроем.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер после выездной победы над Манчестер Сити (1:2) прокомментировал тот факт, что его подопечные хорошо играют против топ-команд, и теряют очки в поединках с аутсайдерами.

“Если дело в ментальности, то мы можем это исправить.Если ребята скажут мне, что они просто не могут настроиться на такие игры - тогда у нас проблема. Тогда действительно нужно будет поработать, потому что когда я играл, мы выигрывали чемпионат в матчах против “маленьких команд“. Мы никогда не теряли очки в играх с ними.

АПЛ - сложный чемпионат. Если у тебя нет нужного настроя, результата не достичь. Я поработаю над ментальностью своих игроков“, - цитирует специалиста Goal.

Смотрите также видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед.

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Теги: футбол, Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, АПЛ
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