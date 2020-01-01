Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Гвардиола: Манчестер Сити не может конкурировать с топ-клубами

Комментариев: 0
Наставник "горожан" считает, что его подопечным нужно улучшить свои показатели.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от Манчестер Юнайтед (1:2) в 16 туре чемпионата Англии.

“Поражение от Манчестер Юнайтед? У них есть качество в защите, они хорошо играют на контратаках. Мы должны это принять.

Это тот уровень, с которым мы сталкиваемся в матчах против Ливерпуля, Барселоны, Реала и Ювентуса. Это команды, с которыми нам приходится сталкиваться, и реальность такова, что сейчас мы не можем конкурировать с ними. Нам надо улучшаться и двигаться вперед.

Нам следует посмотреть на себя и сказать: “Хорошо, что нам нужно сделать, чтобы снова идти вперед?“, - цитирует Гвардиолу Daily Mirror.

Смотрите также видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед.

Поделись:
Теги: футбол, Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, АПЛ, Манчестер Юнайтед
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь