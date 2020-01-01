Гвардиола: Манчестер Сити не может конкурировать с топ-клубами

Наставник "горожан" считает, что его подопечным нужно улучшить свои показатели.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от Манчестер Юнайтед (1:2) в 16 туре чемпионата Англии.

“Поражение от Манчестер Юнайтед? У них есть качество в защите, они хорошо играют на контратаках. Мы должны это принять.

Это тот уровень, с которым мы сталкиваемся в матчах против Ливерпуля, Барселоны, Реала и Ювентуса. Это команды, с которыми нам приходится сталкиваться, и реальность такова, что сейчас мы не можем конкурировать с ними. Нам надо улучшаться и двигаться вперед.

Нам следует посмотреть на себя и сказать: “Хорошо, что нам нужно сделать, чтобы снова идти вперед?“, - цитирует Гвардиолу Daily Mirror.

Смотрите также видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед.