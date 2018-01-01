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Челси готов отдать 40 миллионов фунтов, чтобы вернуть своего воспитанника

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Лондонцы планируют укрепить линию защиты в январе и раздумывает над возвращением защитника Аке.
Натан Аке / Getty Images
Натан Аке / Getty Images

Совсем недавно Челси получил возможность покупать футболистов в январе, а уже появились первые цели "синих" на трансферном рынке.

По информации The Telegraph, главный тренер Фрэнк Лэмпард хочет видеть в своей команде защитника Борнмута Натана Аке. Нидерландский защитник обойдется столичному клубу в 40 миллионов фунтов.

Отметим, что Аке является воспитанником Челси и перешел в стан "вишней" за 20 млн фунтов. В нынешнем сезоне 24-летний футболист отыграл 16 матчей, в которых один раз забил гол и отдал ассист.

Ранее сообщалось, что Челси получил внушительную сумму на зимние трансферы.

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