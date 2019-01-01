МЮ нанес поражение в дерби Ман Сити

"Красные дьяволы" обыграли действующего чемпиона Англии благодаря двум голам в первом тайме.

МЮ в этом сезоне, несмотря на неутешительные результаты, является грозой лидеров АПЛ – в первом круге команда Сульшера обыграла Челси, Лестер, Тоттенхэм, остановила Ливерпуль, а теперь еще и обыграла в дерби Ман Сити на выезде.

С первых минут отчетного матча Ман Сити завладел мячом, но все удары шли мимо, тогда как МЮ пробивал в площадь. Ударами отметились Даниэл Джеймс и Джесси Лингард, но оба раза справился Эдерсон, выстрел последнего эстетично отбив ногой.

В середине первого тайма МЮ заработал пенальти. Рэшфорд в штрафной площади Сити накрутил двоих, получив по ногам от Бернарду Силвы и арбитр после просмотра VAR поставил 11-метровый. Сам Рэшфорд реализовал пенальти.

Спустя три минуты Рэшфорд должен был забивать второй, но пробил в перекладину. Но прошло еще три минуты и Марсиаль сыграл в стенку с Джеймсом, после чего француз четко попал в ближний угол.

После того, как счет стал 2:0, МЮ отдал мяч "горожанам", но те никак не могли пройти сквозь плотную оборону соперника. Скорее в контратаке Лингард мог оформить третий гол Юнайтед.

На гол престижа хозяева все же сподобились. За 5 минут до конца матча Отаменди замкнул подачу от угла поля. Тут же Марез мог сравнивать счет, но его удар потащил Давид де Хеа.

В итоге подопечные Сульшера победили и поднялись сразу на пятое место. Неделю назад ходили слухи, что Сульшеру дали два матча, после которых решалась бы его судьба – МЮ в них обыграл Тоттенхэм и Ман Сити.

Поражение Сити практически вычеркнуло команду Гвардиолы из претендентов на чемпионство. До Ливерпуля уже 14 очков.

Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: Отаменди, 85 — Рашфорд, 23 (с пенальти), Мартиаль, 29

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз (Отаменди, 59), Фернандиньо, Анхелиньо — Д. Силва, Родри (Гюндоган, 86), Де Брюйне — Б. Силва (Марез, 65), Жезус, Стерлинг

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу (Янг, 89) — Мактоминей, Фред — Джеймс, Лингард (Туанзебе, 89), Рашфорд — Мартиаль (Перейра, 74)

Предупреждения: Б. Силва, Де Брюйне, Уокер — Де Хеа, Перейра