АПЛ: Ливерпуль не заметил Борнмут, Тоттенхэм разгромил Бернли
Эвертон - Челси 3:1
Голы: Ришарлисон, 5, Калверт-Льюин, 49, 84 – Ковачич, 52.
Эвертон: Пикфорд – Сидибе, Кин, Холгейт, Динь (Бейнс, 82) – Уолкотт (Бернард, 86), Шнейдерлен, Сигурдссон, Ивоби – Калверт-Льюин, Ришарлисон (Дэвис, 71).
Челси: Кепа – Джеймс (Батшуайи, 82), Кристенсен, Зума, Аспиликуэта – Канте, Ковачич – Виллиан (Хадсон-Одои, 71), Маунт, Пулишич – Абрахам.
Предупреждения: Динь, Ришарлисон, Калверт-Льюин.
Борнмут - Ливерпуль 0:3
Голы: Окслейд-Чемберлен, 35, Кейта, 44, Салах, 54
Борнмут: Рамсдейл — Фрэнсис, Мефам, Аке (Симпсон, 35), Рико — Груневельд, Лерма, Биллинг (Кук, 59), Фрэйзер — Соланке, Уилсон (Гослинг, 64)
Ливерпуль: Алиссон — Робертсон (Джонс, 76), ван Дейк, Ловрен (Александр-Арнольд 40), Гомес — Кейта, Хендерсон, Милнер — Окслейд-Чемберлен (Шакири, 87), Фирмино, Салах
Предупреждения: Гомес
Тоттенхэм - Бернли 5:0
Голы: Кейн, 4, 54, Лукас Моура, 9, Сон Хын Мин, 32, Сиссоко, 74.
Тоттенхэм: Гаццанига - Орье (Скипп, 80), Санчес, Альдервейрельд, Вертонген - Сиссоко, Дайер - Лукас Моура (Сесеньон, 75), Алли (Пэрротт, 85), Сон Хын Мин - Кейн.
Бернли: Поуп - Лоутон, Тарковски, Ми, Питерс - Макнейл, Хендрик, Корк, Брэди (Леннон, 71) - Родригес, Вуд (Выдра, 65).
Предупреждения: Дайер - Лоутон.
Уотфорд – Кристал Пэлас 0:0
Уотфорд: Фостер, Фемения, Кабаселе, Кэткарт, Мазина, Капу, Дукуре (Чалоба, 78), Перейра (Грэй, 77), Сарр, Деулофеу, Дини.
Кристал Пэлас: Гуаита, Келли, Кэйхилл, Томкинс, Шлупп (Ридевалд, 46), Таунсенд (Бентеке, 73), Миливоевич, Макартур, Куяте (Маккарти, 83), Заа, Айю.
Предупреждения: Дукуре (34), Заа (38), Кэткарт (40), Томкинс (72), Фемения (87), Капу (90)
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