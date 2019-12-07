Эвертон разгромил Челси и выбрался из зоны вылета

Команда наконец-то порадовала своих фанатов.

В матче шестнадцатого тура АПЛ Эвертон на своем поле разгромил лондонский Челси (3:1).

Стоит отметить, что в первом матче после увольнения Марку Силвы хозяева порадовали своих фанатов. Также, они выбрались из зоны вылета.

За Эвертон голами отметились: Ришарлисон, Калверт-Льюин (2:0). За Челси единственный гол забил Ковачич.

Эвертон - Челси 3:1

Голы: Ришарлисон, 5, Калверт-Льюин, 49, 84 – Ковачич, 52.

Эвертон: Пикфорд – Сидибе, Кин, Холгейт, Динь (Бейнс, 82) – Уолкотт (Бернард, 86), Шнейдерлен, Сигурдссон, Ивоби – Калверт-Льюин, Ришарлисон (Дэвис, 71).

Челси: Кепа – Джеймс (Батшуайи, 82), Кристенсен, Зума, Аспиликуэта – Канте, Ковачич – Виллиан (Хадсон-Одои, 71), Маунт, Пулишич – Абрахам.

Предупреждения: Динь, Ришарлисон, Калверт-Льюин.