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Вот это любовь: Фанатка набила 38 татуировок в честь Моуринью

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Последним дополнением коллекции стала татуировка о приходе Моуринью в Тоттенхэм.
Вив Бодикот - фанатка Моуринью
Вив Бодикот - фанатка Моуринью
The Sun

Совсем недавно, 20 ноября, известный португальский специалист Жозе Моуринью возглавил лондонский Тоттенхэм.

Это событие по особенному решила отпраздновать фанатка нового тренера команды. Женщина набила татуировку в честь этого события - логотип Тоттенхэма с подписью: "Добро пожаловать, Жозе".

Новая татуировка фанатки
Новая татуировка фанатки
The Sun

Фанатку зовут Вив Бодикот и ей 62 года.

Вив Бодикот - фанатка Моуринью
Вив Бодикот - фанатка Моуринью
The Sun

Татуировка с изображением Моуринью
Татуировка с изображением Моуринью
The Sun

Как сообщает The Sun, на теле женщина целых 38 тату, на которых изображено лицо нового наставника Тоттенхэма.

Татуировка с изображением Моуринью
Татуировка с изображением Моуринью
The Sun

Татуировка с изображением Моуринью
Татуировка с изображением Моуринью
The Sun

Ранее Жозе Моуринью рассказал, почему жил в отеле, когда работал в Манчестер Юнайтед.

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Теги: Жозе Моуринью, Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, фото, фанаты
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