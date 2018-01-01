Вот это любовь: Фанатка набила 38 татуировок в честь Моуринью
Последним дополнением коллекции стала татуировка о приходе Моуринью в Тоттенхэм.
Совсем недавно, 20 ноября, известный португальский специалист Жозе Моуринью возглавил лондонский Тоттенхэм.
Это событие по особенному решила отпраздновать фанатка нового тренера команды. Женщина набила татуировку в честь этого события - логотип Тоттенхэма с подписью: "Добро пожаловать, Жозе".
Фанатку зовут Вив Бодикот и ей 62 года.
Как сообщает The Sun, на теле женщина целых 38 тату, на которых изображено лицо нового наставника Тоттенхэма.
Ранее Жозе Моуринью рассказал, почему жил в отеле, когда работал в Манчестер Юнайтед.
Полная версия правил