Вот это любовь: Фанатка набила 38 татуировок в честь Моуринью

Последним дополнением коллекции стала татуировка о приходе Моуринью в Тоттенхэм.

Совсем недавно, 20 ноября, известный португальский специалист Жозе Моуринью возглавил лондонский Тоттенхэм.

Это событие по особенному решила отпраздновать фанатка нового тренера команды. Женщина набила татуировку в честь этого события - логотип Тоттенхэма с подписью: "Добро пожаловать, Жозе".

Новая татуировка фанатки The Sun

Фанатку зовут Вив Бодикот и ей 62 года.

Вив Бодикот - фанатка Моуринью The Sun

Татуировка с изображением Моуринью The Sun

Как сообщает The Sun, на теле женщина целых 38 тату, на которых изображено лицо нового наставника Тоттенхэма.

Татуировка с изображением Моуринью The Sun

Татуировка с изображением Моуринью The Sun

Ранее Жозе Моуринью рассказал, почему жил в отеле, когда работал в Манчестер Юнайтед.