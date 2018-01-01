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Зинченко может сыграть против Манчестер Юнайтед

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Украинец уже тренируется в общей группе.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола заявил, что защитник команды Александр Зинченко может выйти на поле в матче 16 тура АПЛ против Манчестер Юнайтед.

“В последние дни Зинченко тренировался в общей группе. Он готов, но я не знаю, сколько минут он сможет провести на поле. Все будет зависеть от его физического состояния“, - цитирует Гвардиолу BBC.

Матч Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед состоится завтра, 7 декабря, в 19:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Александр Зинченко, АПЛ, Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед
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