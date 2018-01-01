Зинченко может сыграть против Манчестер Юнайтед

Украинец уже тренируется в общей группе.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола заявил, что защитник команды Александр Зинченко может выйти на поле в матче 16 тура АПЛ против Манчестер Юнайтед.

“В последние дни Зинченко тренировался в общей группе. Он готов, но я не знаю, сколько минут он сможет провести на поле. Все будет зависеть от его физического состояния“, - цитирует Гвардиолу BBC.

Матч Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед состоится завтра, 7 декабря, в 19:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.