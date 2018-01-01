Моуринью: Мы пропускаем дешевые голы

"Шпоры" должны улучшить игру в обороне.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью поделился мнением по поводу игры своих подопечных.

“Мы должны улучшить свою игру в обороне. Мы пропускаем в каждом матче по два гола. Мы пропускаем дешевые голы. Мы должны работать над этим, но это сложно, ведь вчера был день для восстановления, а завтра уже игра.

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Анализ, комментарии и тренерская работа в разговоре во время встреч помогают, поэтому, надеюсь, мы получим положительные моменты.

Это не оборона, а оборонительный процесс. Мне не особо интересны индивидуальные действия игроков, ведь их на поле 11 человек.

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После поражения от Манчестер Юнайтед я увидел грустную раздевалку, грустный автобус и грустный самолет, и это не то, что мне нравится после поражений.

Я считаю, что после проигранных матчей нам нельзя расстраиваться. Нужно быть выше этого. Ты должен быть раззадорен и зол, ведь грусть - не решит проблемы.

Очевидно, что они у нас есть, но мы должны пройти это время, чтоб изменить. Но у нас есть качественные игроки и хорошая атмосфера в раздевалке“, - приводит слова Моуринью ВВС.

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