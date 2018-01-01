Лэмпард - о снятии трансферного бана: Я не собираюсь говорить на тему трансферов

"Синие" не раздумывают по поводу новых трансферов.

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард поделился мнением по поводу сокращения трансферного бана.

“Все происходит так, как и должно. Теперь мы знаем, что клуб работал для нас, чтоб добиться позитивного исхода. Мы можем смотреть в будущее, и это хорошо с футбольной точки зрения.

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Мы не говорили на эту тему перед решением суда. Сейчас это та тема, которую мы можем поддержать и развить.

Я не собираюсь говорить на тему зимних трансферов. Будем отталкиваться от того, где будем находиться к тому моменту.

Если посмотреть на вещи шире, то все довольно быстро меняется“, - приводит слова Лэмпарда Football London.

Ранее сообщалось, что Абрамович не собирался продавать Челси.