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Лэмпард - о снятии трансферного бана: Я не собираюсь говорить на тему трансферов

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"Синие" не раздумывают по поводу новых трансферов.
Фрэнк Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
Getty Images

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард поделился мнением по поводу сокращения трансферного бана.

“Все происходит так, как и должно. Теперь мы знаем, что клуб работал для нас, чтоб добиться позитивного исхода. Мы можем смотреть в будущее, и это хорошо с футбольной точки зрения. 

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Мы не говорили на эту тему перед решением суда. Сейчас это та тема, которую мы можем поддержать и развить. 

Я не собираюсь говорить на тему зимних трансферов. Будем отталкиваться от того, где будем находиться к тому моменту.

Если посмотреть на вещи шире, то все довольно быстро меняется“, - приводит слова Лэмпарда Football London.

Ранее сообщалось, что Абрамович не собирался продавать Челси.

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Теги: Фрэнк Лэмпард, Челси, футбол
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