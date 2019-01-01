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Челси сократили трансферный бан

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Лондонский клуб сможет купить игроков уже в зимнее трансферное окно.
Челси
Челси
Getty Images

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию лондонского Челси по поводу трансферного бана, сообщает BBC. 

Отмечается, что запрет ФИФА на осуществление трансферов уменьшили с двух окон до одного.

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Таким образом, Челси уже в январе сможет подписывать игроков.

Кроме того,  клуб также получил штраф в 300 тысяч швейцарских франков (около 273 тысяч евро).

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Теги: футбол, Челси, трансферный бан
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