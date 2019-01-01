Челси сократили трансферный бан
Лондонский клуб сможет купить игроков уже в зимнее трансферное окно.
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию лондонского Челси по поводу трансферного бана, сообщает BBC.
Отмечается, что запрет ФИФА на осуществление трансферов уменьшили с двух окон до одного.
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Таким образом, Челси уже в январе сможет подписывать игроков.
Кроме того, клуб также получил штраф в 300 тысяч швейцарских франков (около 273 тысяч евро).
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