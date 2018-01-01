Сульшер: Манчестерские дерби всегда особенные

Норвежский специалист отметил, что у его подопечных было мало времени на отдых.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал предстоящий матч против Манчестер Сити в рамках 16 тура АПЛ.

“Манчестерские дерби - это всегда особенные игры. Но не могу сказать, что это имеет слишком большое значение.

С энергией команды все в порядке, хоть и у нас было на сутки меньше на подготовку к матчу, но это не имеет никакого значения, здесь свою роль сыграет адреналин.

Вчера мы восстанавливались, игроки устали, сегодня еще один тренировочный день, который только предстоит, поэтому я ожидаю, что они хорошо выспались“, - цитирует Сульшера Daily Mail.

Матч Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед состоится завтра, 7 декабря, в 19:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.