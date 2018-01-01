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Тренер Арсенала - о матче с Брайтоном: Мы не хотели играть

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Команда потеряла уверенность в своих силах.
Фредрик Юнгберг
Фредрик Юнгберг
Getty Images

Исполняющий обязанности главного тренера Арсенал Фредрик Юнгберг поделился мнением о поражение в 15-м туре АПЛ против Брайтона (1:2).

“Нам было очень тяжело. Мы не проявили себя в первом тайме, не работали, не хотели играть. Мы  не имеем права так начинать игры.

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В перерыве мы провели серьезный разговор, который улучшил нашу игру. Мы пропускали контратаки, и нам не хватало уверенности в своих силах.

Мы просто подарили сопернику 45 минут у себя дома. Мне надо поработать над этим и вернуть парням уверенность, которая тревожит всех тренеров мира.

В перерыве мы сказали: “Это не Арсенал. Нужно постараться изо всех сил исправить ситуацию. Этого я и хочу добиться от игроков.

Мы попали в сложную ситуацию - не выиграли много матчей, и уверенность в себе упала. Мы начали игру безынициативно. Я должен заставить ребят быть агрессивными“, - приводит слова Юнгберга BBC.

Отметим, что бывший тренер Арсенал заявил, что Юнгбергу надо дать время.

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Теги: Фредрик Юнгберг, Арсенал, Брайтон, АПЛ, футбол
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