Обамеянг во время матча убежал с поля на несколько минут, чтобы сходить в туалет
Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг попал в курьезную ситуацию во время матча 15-го тура чемпионата Англии против Брайтона.
Во время поединка габонский футболист покинул поле на несколько минут и отправился в подтрибунное помещение, чтобы сходить в туалет.
Примечательно, что отсутствие футболиста не заметил даже исполняющий обязанности главного тренера Фредди Юнгберг.
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“Если честно, я даже не заметил, что он куда-то пропал. Я понял, что он отлучился только после того, как он вернулся через пару минут. Когда вам нужно выйти - вам нужно выйти“, - приводит слова Юнгберга The Sun.
Отметим, что Арсенал проиграл Брайтону со счетом 1:2. Более того, лондонцы не могут победить во всех турнирах уже девять матчей подряд.
Ранее сообщалось, что Пьер-Эмерик Обамеянг трогательно попрощался с Унаи Эмери, который покинул пост главного тренера Арсенала.
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