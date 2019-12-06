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Обамеянг во время матча убежал с поля на несколько минут, чтобы сходить в туалет

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Габонский форвард умудрился улизнуть так, что этого не заметил временно исполняющий обязанности главного тренера.
Пьер-Эмерик Обамеянг возвращается на поле после похода в туалет
Пьер-Эмерик Обамеянг возвращается на поле после похода в туалет
Getty Images

Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг попал в курьезную ситуацию во время матча 15-го тура чемпионата Англии против Брайтона.

Во время поединка габонский футболист покинул поле на несколько минут и отправился в подтрибунное помещение, чтобы сходить в туалет.

Пьер-Эмерик Обамеянг покидает поле, чтобы сходить в туалет
Пьер-Эмерик Обамеянг покидает поле, чтобы сходить в туалет
twitter.com/NetworkofnewsUK

Примечательно, что отсутствие футболиста не заметил даже исполняющий обязанности главного тренера Фредди Юнгберг.

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“Если честно, я даже не заметил, что он куда-то пропал. Я понял, что он отлучился только после того, как он вернулся через пару минут. Когда вам нужно выйти - вам нужно выйти“, - приводит слова Юнгберга The Sun.

Отметим, что Арсенал проиграл Брайтону со счетом 1:2. Более того, лондонцы не могут победить во всех турнирах уже девять матчей подряд.

Ранее сообщалось, что Пьер-Эмерик Обамеянг трогательно попрощался с Унаи Эмери, который покинул пост главного тренера Арсенала.

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Теги: Пьер-Эмерик Обамеянг, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии
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Комментариев (1)
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caze22    06.12.2019, 11:19
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