Эвертон уволил главного тренера после крупного поражения от Ливерпуля
"Ириски" недовольны результатами команды.
Марку Силва покинул пост главного тренера Эвертона, об этом сообщает пресс-служба клуба.
Руководство клуба приняло такое решение в связи с плохими результатами команды. Клуб выразил благодарность Силве за проделанную работу на посту главного тренера и пожелал успехов в дальнейшей карьере.
🔵 | Everton Football Club can confirm that manager Marco Silva has left the Club. #EFC pic.twitter.com/R2JqAMBdu2— Everton (@Everton) December 5, 2019
Сообщается, что готовить Эвертон к предстоящему матчу против Челси будет Данкан Фергюсон.
Отметим, что последней каплей стало поражение “ирисок“ в дерби против Ливерпуля.
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