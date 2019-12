Эвертон уволил главного тренера после крупного поражения от Ливерпуля

Марку Силва покинул пост главного тренера Эвертона, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Руководство клуба приняло такое решение в связи с плохими результатами команды. Клуб выразил благодарность Силве за проделанную работу на посту главного тренера и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

🔵 | Everton Football Club can confirm that manager Marco Silva has left the Club. #EFC pic.twitter.com/R2JqAMBdu2