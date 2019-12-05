Эвертон уволил главного тренера после крупного поражения от Ливерпуля

"Ириски" недовольны результатами команды.

Марку Силва покинул пост главного тренера Эвертона, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Руководство клуба приняло такое решение в связи с плохими результатами команды. Клуб выразил благодарность Силве за проделанную работу на посту главного тренера и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

🔵 | Everton Football Club can confirm that manager Marco Silva has left the Club. #EFC pic.twitter.com/R2JqAMBdu2 — Everton (@Everton) December 5, 2019

Сообщается, что готовить Эвертон к предстоящему матчу против Челси будет Данкан Фергюсон.

Отметим, что последней каплей стало поражение “ирисок“ в дерби против Ливерпуля.