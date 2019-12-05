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Эвертон уволил главного тренера после крупного поражения от Ливерпуля

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"Ириски" недовольны результатами команды.
Марку Силва
Марку Силва
Getty Images

Марку Силва покинул пост главного тренера Эвертона, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Руководство клуба приняло такое решение в связи с плохими результатами команды. Клуб выразил благодарность Силве за проделанную работу на посту главного тренера и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Сообщается, что готовить Эвертон к предстоящему матчу против Челси будет Данкан Фергюсон.

Отметим, что последней каплей стало поражение “ирисок“ в дерби против Ливерпуля.

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Теги: Марку Силва, Эвертон, АПЛ, футбол Силва
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