Клопп: Меня не интересуют рекорды

Немецкий специалист хочет выигрывать трофеи.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мнением по поводу нового клубного рекорда. “Мерсисайдцы“ провели 32 игры без поражений в АПЛ.

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“Мне бы хотелось, чтоб это было в одном сезоне. Это было бы лучше всего.

В прошлом сезоне мы проиграли лишь раз, но этого не хватило для победы в АПЛ. Приятно знать, что мы ставим рекорды, но меня не интересует это.

У меня не возникает воспоминаний, где хотя бы из 100 матчей в Англии мы должны были не выиграть. Мне вообще кажется, что мы должны были побеждать везде и всегда.

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Мы выдали хороший старт, может, даже идеальный. Теперь мы поспим два-три раза, а дальше у нас матч с Борнмутом.

У них хороший период и отдадут все силы, поэтому мы должны восстановиться и добиться победы“, - цитирует Клоппа BBC.

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