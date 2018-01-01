Мактоминей: Мы любим Сульшера и делаем все возможное для него

Шотландец надеется, что его команда начнет демонстрировать хорошие результаты.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоминей прокомментировал слухи об увольнении главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера.

“Наш долг, как игроков, выходить на поле и делать все возможное для него, и, надеюсь, мы сможем выступать хорошо в дальнейшем, потому что мы любим нашего тренера.

Надеюсь, мы сможем начать демонстрировать результат. Некоторые моменты, которые мы упустили в этом году, также не отражают уровень работоспособности, поэтому, надеюсь, мы сможем продолжать двигаться вперед“, - приводит слова Мактоминея Goal.

Ранее Оле-Гуннар Сульшер назвал любые слухи о своем увольнении ложью.