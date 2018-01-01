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Мактоминей: Мы любим Сульшера и делаем все возможное для него

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Шотландец надеется, что его команда начнет демонстрировать хорошие результаты.
Скотт Мактоминей
Скотт Мактоминей
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоминей прокомментировал слухи об увольнении главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера.

“Наш долг, как игроков, выходить на поле и делать все возможное для него, и, надеюсь, мы сможем выступать хорошо в дальнейшем, потому что мы любим нашего тренера.

Надеюсь, мы сможем начать демонстрировать результат. Некоторые моменты, которые мы упустили в этом году, также не отражают уровень работоспособности, поэтому, надеюсь, мы сможем продолжать двигаться вперед“, - приводит слова Мактоминея Goal.

Ранее Оле-Гуннар Сульшер назвал любые слухи о своем увольнении ложью.

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Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, Оле-Гуннар Сульшер, Скотт Мактоминей
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