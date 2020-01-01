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Анри: Не знаю, где был бы Арсенал без голов Обамеянга

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Легенда лондонского клуба считает, что за короткий срок нельзя что-либо изменить.
Тьерри Анри
Тьерри Анри
Getty Images

Экс-нападающий Арсенала Тьерри Анри высказался о работе Фредрика Юнгберга на посту главного тренера команды.

“Тяжело что-то быстро изменить. Юнгберг провел только одну или две тренировки перед матчем с Норвичем (2:2). За такой срок практически невозможно что-либо изменить. В этой игре я увидел то, что и видел раньше. Пьер-Эмерик Обамеянг забил два мяча, и мы избежали поражения. Даже не знаю, где был бы Арсенал без его голов.

Будет интересно посмотреть, что придумает Фреди в матче против Брайтона. Мне сложно судить о реальном положении дел в команде“, - цитирует Анри Goal.

Арсенал - Брайтон состоится сегодня, 5 декабря, в 22:15 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Тьерри Анри, Арсенал, Пьер-Эмирик Обамеянг
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