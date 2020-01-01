Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Лэмпард: Абрахам - один из лучших нападающих АПЛ

Комментариев: 0
Молодой англичанин является важной фигурой в игре "синих".
Тэмми Абрахам
Тэмми Абрахам
Getty Images

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями от игры нападающего “синих“ Тэмми Абрахама.

Читай также: Терри: Лэмпард сделал Челси более привлекательным

“Я думаю, что сейчас Абрахам - один из лучших нападающих АПЛ. Тэмми крайне полезен в командной игре, ведь он помогает нам и в обороне, когда начинает прессинговать соперника.

Абрахам становится одним из ключевых игроков в раздевалке, заражая всех позитивным зарядом на победу.

Конечно, потеря важного игрока, который находится в отличной форме, делает команду слабее, но мы рады, что он так быстро вернулся“, - цитирует Лэмпарда ВВС.

Ранее сообщалось, что Абрахам может покинуть Челси.

Поделись:
Теги: Фрэнк Лэмпард, Тэмми Абрахам, Челси, АПЛ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь