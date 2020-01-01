Лэмпард: Абрахам - один из лучших нападающих АПЛ

Молодой англичанин является важной фигурой в игре "синих".

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями от игры нападающего “синих“ Тэмми Абрахама.

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“Я думаю, что сейчас Абрахам - один из лучших нападающих АПЛ. Тэмми крайне полезен в командной игре, ведь он помогает нам и в обороне, когда начинает прессинговать соперника.

Абрахам становится одним из ключевых игроков в раздевалке, заражая всех позитивным зарядом на победу.

Конечно, потеря важного игрока, который находится в отличной форме, делает команду слабее, но мы рады, что он так быстро вернулся“, - цитирует Лэмпарда ВВС.

Ранее сообщалось, что Абрахам может покинуть Челси.