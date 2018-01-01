Шакири: Ливерпуль не витает в облаках

"Мерсисайдцы" не думают о чемпионстве.

Полузащитник Ливерпуля Джердан Шакири подвел итоги победного матча над Эвертоном (5:2).

“Безусловно, я очень рад победе. Тем более мы обыграли Эвертон, это большое дерби. Я очень обрадовался, когда узнал, что сыграю впервые в стартовом составе.

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Мне хотелось помочь команде победить. Я упорно работал, чтобы иметь возможность вернуться в стартовый состав. Чувствую себя хорошо, полным сил. Надеюсь, смогу еще больше помогать команде.

Мы не витаем в облаках. Знаем, что нам нужно. Идем от матча к матчу, и это главное. Нам не нужно думать о титулах сейчас.

Моя самая сокровенная мечта - выиграть чемпионство с Ливерпулем и подарить его болельщикам. Мы отдадим все силы.

Нам нужно сохранять концентрацию, твердо стоять на земле и каждый день продолжать работать. Будет здорово победить, но впереди еще слишком много матчей“, - цитирует Шакири BBC.

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