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Шакири: Ливерпуль не витает в облаках

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"Мерсисайдцы" не думают о чемпионстве.
Джердан Шакири
Джердан Шакири
Getty Images

Полузащитник Ливерпуля Джердан Шакири подвел итоги победного матча над Эвертоном (5:2).

“Безусловно, я очень рад победе. Тем более мы обыграли Эвертон, это большое дерби. Я очень обрадовался, когда узнал, что сыграю впервые в стартовом составе.

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Мне хотелось помочь команде победить. Я упорно работал, чтобы иметь возможность вернуться в стартовый состав. Чувствую себя хорошо, полным сил. Надеюсь, смогу еще больше помогать команде.

Мы не витаем в облаках. Знаем, что нам нужно. Идем от матча к матчу, и это главное. Нам не нужно думать о титулах сейчас.

Моя самая сокровенная мечта - выиграть чемпионство с Ливерпулем и подарить его болельщикам. Мы отдадим все силы.

Нам нужно сохранять концентрацию, твердо стоять на земле и каждый день продолжать работать. Будет здорово победить, но впереди еще слишком много матчей“, - цитирует Шакири BBC.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

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Теги: Джердан Шакири, Ливерпуль, Эвертон, АПЛ, футбол
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