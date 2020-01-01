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Ван Дейк: Ливерпуль еще ничего не выиграл

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Защитник "красных" оценил новый клубный рекорд команды.
Вирджил Ван Дейк
Вирджил Ван Дейк
Getty Images

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк прокомментировал победу над Эвертоном (5:2) в рамках 15 тура чемпионата Англии.

“Очень хороший матч. Большую часть игры мы действовали расслаблено, были очень опасными впереди. Это была заслуженная победа.

Вернувшиеся игроки действовали прекрасно, приятно это видеть. В этом продолжительном сезоне нам потребуются все футболисты. Нужно, чтобы все игроки прибавляли.

Дивок Ориги был фантастическим. Клубный рекорд - это хорошо, но мы еще ничего не выиграли. Нам нужно пройти весь путь“, - цитирует Ван Дейка BBC.

Отметим, что в матче с Эвертоном Ливерпуль установил клубный рекорд по количеству игр без поражений в АПЛ - подопечные Юргена Клоппа 32 матча не знают горечи поражений.

Смотрите также видео голов и обзор матча Ливерпуль - Эвертон.

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Теги: футбол, Ливерпуль, АПЛ, Вирджил ван Дейк
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