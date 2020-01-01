Экс-игрок сборной Англии: Салах превратился в эгоистичного нападающего

Питер Крауч раскритиковал выступление Мохамеда Салаха в нынешнем сезоне.

Бывший форвард сборной Англии Питер Крауч поделился своим мнением о нападающем Ливерпуля Мохамеде Салахе.

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“Думаю, Салах был в ярости, когда ему сказали, что матч против Эвертона он начнет на скамейке запасных. Он хочет быть частью команды и опять выиграть Золотую бутсу. Из отличного вингера Салах превратился в эгоистичного нападающего.

Он не будет наслаждаться игрой команды,находясь на лавке. Он будет сидеть и думать, что мог бы забить пару голов. После матча с Эвертоном он точно ушел недовольным.

Помню, когда сборная Англии играла против Андорры, то меня посещали мысли: “Выпустите меня на поле“, - приводит слова Крауча Goal со ссылкой на Amazon Prime.

Отметим, что в текущем сезоне АПЛ Салах сыграл в 12-ти поединках, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Питер Крауч провел забавную дуэль взглядов с Уэйном Руни.