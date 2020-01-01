Ярмоленко получил самую низкую оценку за матч против Вулверхэмптона от Whoscored

Украинец появился на поле во втором тайме.

В матче 15-го тура АПЛ Вест Хэм на выезде проиграл Вулверхэмптону со счетом 2:0.

Украинский полузащитник “молотобойцев“ Андрей Ярмоленко получил самую низкую оценку от Whoscored за этот поединок - 5.8. Столько же баллов эксперты поставили его одноклубнику Марку Ноблу. Остальные игроки (причем обеих команд) получили оценки выше.

Стоит отметить, что Ярмоленко появился на поле только во втором тайме и провел на поле 29 минут. За это время он нанес один удар, который заблокировали, и отдал 10 передач с точностью 80%.

В текущем сезоне украинец провел 14 матчей в АПЛ, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко принял участие в акции против расизма.