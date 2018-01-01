Манчестер Юнайтед готов выложить 130 миллионов евро за лидера Боруссии Д

Джейдон Санчо может перебраться в чемпионат Англии.

Манчестер Юнайтед в зимнее трансферное окно сделает попытку осуществить трансфер вингера дортмундской Боруссии Джейдона Санчо, сообщает Sky Sports.

Отмечается, что руководство “красных дьяволов“ выделило около 130 миллионов евро на покупку футболиста.

Англичанин поссорился с главным тренером “шмелей“ Люсьеном Фавром и потерял место в стартовом составе команды.

В этом сезоне на счету Санчо 10 матчей в чемпионате Германии, где он забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

Ранее Джейдон Санчо выразил желание покинуть команду.