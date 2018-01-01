Манчестер Юнайтед готов выложить 130 миллионов евро за лидера Боруссии Д
Джейдон Санчо может перебраться в чемпионат Англии.
Манчестер Юнайтед в зимнее трансферное окно сделает попытку осуществить трансфер вингера дортмундской Боруссии Джейдона Санчо, сообщает Sky Sports.
Отмечается, что руководство “красных дьяволов“ выделило около 130 миллионов евро на покупку футболиста.
Англичанин поссорился с главным тренером “шмелей“ Люсьеном Фавром и потерял место в стартовом составе команды.
В этом сезоне на счету Санчо 10 матчей в чемпионате Германии, где он забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.
Ранее Джейдон Санчо выразил желание покинуть команду.
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