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Манчестер Юнайтед готов выложить 130 миллионов евро за лидера Боруссии Д

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Джейдон Санчо может перебраться в чемпионат Англии.
Джейдон Санчо
Джейдон Санчо
Getty Images

Манчестер Юнайтед в зимнее трансферное окно сделает попытку осуществить трансфер вингера дортмундской Боруссии Джейдона Санчо, сообщает Sky Sports.

Отмечается, что руководство “красных дьяволов“ выделило около 130 миллионов евро на покупку футболиста.

Англичанин поссорился с главным тренером “шмелей“ Люсьеном Фавром и потерял место в стартовом составе команды.

В этом сезоне на счету Санчо 10 матчей в чемпионате Германии, где он забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

Ранее Джейдон Санчо выразил желание покинуть команду.

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Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, Боруссия Д, Джейдон Санчо
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