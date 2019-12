Руни и Крауч провели забавную дуэль взглядов

Бывшие нападающие сборной Англии Уэйн Руни и Питер Крауч провели шуточную битву взглядов на шоу Amazon.

Футболисты имеют огромную разницу в росте: Руни - 176 сантиметров, а рост Крауча составляет 2 метра 1 сантиметр. Ведущий программы сразу же понял, что “шреку“ понадобится табуретка.

Rooney vs Crouch in a stare off!



Brilliant 😂 #MUFC [Amazon] pic.twitter.com/izq7nhekB0