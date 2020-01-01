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Сульшер: Матч против Тоттенхэма - лучший для Рэшфорда под моим руководством

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Норвежский специалист остался доволен результатом поединка.
Маркус Рэшфорд и Оле-Гуннар Сульшер
Маркус Рэшфорд и Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над Тоттенхэмом в рамках 15 тура чемпионата Англии (2:1).

“Три очка - отличный результат. У нас уже было шесть ничьих, это слишком много. Мы были в выигрышной позиции во всех из них. Против Тоттенхэма был еще один из таких матчей. Мы вернулись в отличной манере.

Это было лучшее выступление Маркуса Рэшфорда под моим руководством - зрелое и агрессивное. Мы просто хотим, чтобы молодые игроки проявили себя и получили удовольствие“, - цитирует Сульшера BBC.

Смотрите также видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм.

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Теги: футбол, Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, АПЛ, Маркус Рэшфорд
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