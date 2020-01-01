Моуринью: Все знают, что Рэшфорд опасен на любой позиции

Англичанин оформил дубль в ворота Тоттенхэма.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью высказался о дубле нападающего Манчестер Юнайтед Маркуса Рэшфорда в ворота “шпор“.

“Этот парень всегда опасен, и неважно на какой позиции он играет. Все об этом знают. Я рассказал своим подопечным всю информацию о нем.

Первый гол - типичный мяч Рэшфорда. Нужно двигаться дальше, мы сделали шаг назад.

Плакать мы не будем. Нужно забыть, и готовиться к матчу с Бернли“, - цитирует португальского специалиста BBC Sport.

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