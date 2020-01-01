Моуринью: Все знают, что Рэшфорд опасен на любой позиции
Англичанин оформил дубль в ворота Тоттенхэма.
Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью высказался о дубле нападающего Манчестер Юнайтед Маркуса Рэшфорда в ворота “шпор“.
“Этот парень всегда опасен, и неважно на какой позиции он играет. Все об этом знают. Я рассказал своим подопечным всю информацию о нем.
Первый гол - типичный мяч Рэшфорда. Нужно двигаться дальше, мы сделали шаг назад.
Плакать мы не будем. Нужно забыть, и готовиться к матчу с Бернли“, - цитирует португальского специалиста BBC Sport.
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