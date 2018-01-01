Клопп - о матче с Эвертоном: Все голы были невероятными, выдающимися

Наставник "красных" доволен выступлением своей команды в противостоянии с Эвертоном.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал результат матча против Эвертона в рамках 15-го тура АПЛ.

"Все голы в этом матче были невероятными, выдающимися. Это прекрасные голы, прекрасные передачи и образцовые моменты в футболе. Мне очень понравилось выступление команды.

Сегодня нам нужны были свежие ноги, и я должен был проявить уважение к ребятам в команде. Они оправдали мое доверие. Гораздо веселее вносить изменения в состав, когда все твои игроки готовы так играть", - приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, Ливерпуль обыграл Эвертон со счетом 5:2. Смотрите видео голов и обзор этого матча.