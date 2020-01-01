Моуринью: Тоттенхэм должен быть более агрессивным

Наставник "шпор" подвел итоги матча против Манчестер Юнайтед.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью поделился впечатлениями от матча против Манчестер Юнайтед, в котором его команда потерпела поражение.

"Первые 30 минут мы играли не очень хорошо, а МЮ в это время был агрессивнее и интенсивнее, и заслужил победу. У них много молодых ребят, и я понимал, что они будут прессинговать. Я сказал об этом своим парням, но они не отреагировали должным образом.

Тоттенхэм должен быть более агрессивным. Нам нужно выигрывать больше единоборств, начинать матчи более интенсивно и заставлять соперника чувствовать то, что мы сами почувствовали в матче против Манчестер Юнайтед.

Соперник должен ощущать, что он в беде. А сегодня мы занимали пассивную позицию, а не активную", - приводит слова Моуринью в эфире BBC Radio 5 Live.

Напомним, Тоттенхэм проиграл Манчестер Юнайтед со счетом 2:1. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.