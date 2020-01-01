Ливерпуль - Эвертон 5:2 видео голов и обзор матча чемпионата Англии
В матче 15-го тура чемпионата Англии Ливерпуль уверенно разобрался с Эвертоном.
“Красные“ забили 5 голов в ворота соперника, а пропустили только два мяча. Теперь подопечные Клоппа имеют в своем активе 43 очка и опережают ближайшего преследователя на 8 пунктов.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ливерпуль - Эвертон:
Ливерпуль - Эвертон 5:2
Голы: Ориги, 6, 31, Шакири, 17, Мане, 45, Вейналдум, 90 - Майкл Кин, 21, Ришарлисон, 45+3
Ливерпуль: Адриан - Александер-Арнольд (Гомес, 83), Ловрен, ван Дейк, Робертсон - Вейналдум, Лаллана (Хендерсон, 72), Милнер - Шакири, Мане, Ориги (Фирмино, 72).
Эвертон: Пикфорд - Сидибе (Бернард, 35), Холгейт, Мина, Майкл Кин, Динь - Ивоби, Т. Дэвис (Шнейдерлин, 71), Сигурдссон, Ришарлисон - Калверт-Льин (Мой. Кин, 60).
Предупреждения: Александре-Арнольд - Ришарлисон, Т. Дэвис.
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