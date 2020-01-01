Ливерпуль - Эвертон 5:2 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Ливерпуль без проблем разобрался с Эвертоном в матче АПЛ.

Ливерпуль - Эвертон: видео голов Getty Images

В матче 15-го тура чемпионата Англии Ливерпуль уверенно разобрался с Эвертоном.

“Красные“ забили 5 голов в ворота соперника, а пропустили только два мяча. Теперь подопечные Клоппа имеют в своем активе 43 очка и опережают ближайшего преследователя на 8 пунктов.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ливерпуль - Эвертон:

Ливерпуль - Эвертон 5:2

Голы: Ориги, 6, 31, Шакири, 17, Мане, 45, Вейналдум, 90 - Майкл Кин, 21, Ришарлисон, 45+3

Ливерпуль: Адриан - Александер-Арнольд (Гомес, 83), Ловрен, ван Дейк, Робертсон - Вейналдум, Лаллана (Хендерсон, 72), Милнер - Шакири, Мане, Ориги (Фирмино, 72).

Эвертон: Пикфорд - Сидибе (Бернард, 35), Холгейт, Мина, Майкл Кин, Динь - Ивоби, Т. Дэвис (Шнейдерлин, 71), Сигурдссон, Ришарлисон - Калверт-Льин (Мой. Кин, 60).

Предупреждения: Александре-Арнольд - Ришарлисон, Т. Дэвис.