Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:1 видео голов и обзор матча АПЛ

"Красные дьяволы" на своем поле обыграли Тоттенхэм.

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: видео голов Getty Images

В матче 15-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед сумел обыграть Тоттенхэм со счетом 2:1.

Встреча состоялась на Олд Траффорд, и местных зрителей порадовал дублем молодой талант "красных дьяволов" Маркус Рашфорд. В составе "шпор" единственный гол забил Делле Алли.

Эта победа позволила МЮ подняться на 6-ю строчку в турнирной таблице, однако в 16-м туре подопечным Сульшера предстоит серьезное испытание - поединок с Манчестер Сити. Тоттенхэм же в следующем туре сыграет с Бернли.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча МЮ - Тоттенхэм:

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:1

Голы: Рашфорд, 6, 49 (с пенальти) - Алли, 39

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Янг - Мактоминей, Фред - Джеймс, Лингард (Шоу, 87), Рашфорд - Гринвуд (Перейра, 80)

Тоттенхэм: Гассанига - Орье, Санчес, Альдервейрельд, Вертонген - Уинкс (Ндомбеле, 70), Сиссоко (Ло Чельсо, 85) - Моура (Эриксен, 64), Алли, Сон Хын Мин - Кейн

Предупреждение: Уинкс