Ливерпуль разгромил Эвертон

"Красные" уверенно разобрались с Эвертоном.

Ливерпуль на своем поле без проблем обыграл Эвертон в матче 15-го тура чемпионата Англии.

Уже к 17-й минуте встречи “красные“ вели со счетом 2:0, но гости сумели отыграть один мяч усилиями Майкла Кина. Подопечные Клоппа быстро ответили на пропущенный мяч, забив еще два гола в первом тайме, но Ришарлисон сумел поразить ворота Адриана.

Во втором тайме зрители не видели голов вплоть до 90-й минуты, когда Вейналдум отправил мяч в сетку и установил окончательный счет в матче - 5:2.

Таким образом, Ливерпуль продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу (43 балла), опережая ближайшего преследователя - Лестер Сити, на 8 очков. А главный оппонент “красных“ Манчестер Сити сейчас идет на третьей строчке, проигрывая 11 баллов.

Ливерпуль - Эвертон 5:2

Голы: Ориги, 6, Шакири, 17, Ориги, 31, Мане, 45, Вейналдум, 90 - Кин, 21, Ришарлисон, 45+3

Ливерпуль: Адриан - Александер-Арнольд (Гомес, 83), Ловрен, ван Дейк, Робертсон - Вейналдум, Лаллана (Хендерсон, 72), Милнер - Шакири, Мане, Ориги (Фирмино, 72).

Эвертон: Пикфорд - Сидибе (Бернард, 35), Холгейт, Мина, Май. Кин, Динь - Ивоби, Т. Дэвис (Шнейдерлин, 71), Сигурдссон, Ришарлисон - Калверт-Льин (Мой. Кин, 60).

Предупреждения: Александре-Арнольд - Ришарлисон, Т. Дэвис.