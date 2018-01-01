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Манчестер Юнайтед сумел обыграть Тоттенхэм

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Подопечные Сульшера оказались сильнее команды Моуринью.
Манчестер Юнайтед обыграл Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед обыграл Тоттенхэм
Getty Images

В матче пятнадцатого тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед в интересном противостоянии обыграл Тоттенхэм (1:2).

"Красные дьяволы" вышли вперед уже на 6-й минуте поединка благодаря училиям Маркуса Рашфорда, правда Делле Алли сравнял счет на 39-й минуте.

В начале второго тайма Рашфорд оформил дубль, уверенно реализовав 11-метровый удар и, тем самым, принес своей команде победу.

Таким образом, подопечные Сульшера поднялись на 6-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, имея 21 балл после 15-ти туров.

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:1
Голы: Рашфорд, 6, 49 (с пенальти) - Алли, 39

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Янг - Мактоминей, Фред - Джеймс, Лингард (Шоу, 87), Рашфорд - Гринвуд (Перейра, 80)

Тоттенхэм: Гассанига - Орье, Санчес, Альдервейрельд, Вертонген - Уинкс (Ндомбеле, 70), Сиссоко (Ло Чельсо, 85) - Моура (Эриксен, 64), Алли, Сон Хын Мин - Кейн

Предупреждение: Уинкс

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Теги: Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии
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