Манчестер Юнайтед сумел обыграть Тоттенхэм

Подопечные Сульшера оказались сильнее команды Моуринью.

В матче пятнадцатого тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед в интересном противостоянии обыграл Тоттенхэм (1:2).

"Красные дьяволы" вышли вперед уже на 6-й минуте поединка благодаря училиям Маркуса Рашфорда, правда Делле Алли сравнял счет на 39-й минуте.

В начале второго тайма Рашфорд оформил дубль, уверенно реализовав 11-метровый удар и, тем самым, принес своей команде победу.

Таким образом, подопечные Сульшера поднялись на 6-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, имея 21 балл после 15-ти туров.

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:1

Голы: Рашфорд, 6, 49 (с пенальти) - Алли, 39

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Янг - Мактоминей, Фред - Джеймс, Лингард (Шоу, 87), Рашфорд - Гринвуд (Перейра, 80)

Тоттенхэм: Гассанига - Орье, Санчес, Альдервейрельд, Вертонген - Уинкс (Ндомбеле, 70), Сиссоко (Ло Чельсо, 85) - Моура (Эриксен, 64), Алли, Сон Хын Мин - Кейн

Предупреждение: Уинкс