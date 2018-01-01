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Венгер: Нужно дать время новому тренеру Арсенала

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Венгер всегда рад помочь клубу.
Арсен Венгер
Арсен Венгер
Getty Images

Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер рассказал, что готов помочь новому тренеру “пушкарей“ Фредрику Юнгбергу.

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“Я всегда буду рад помогать своему бывшему клубу. Если Фредрик захочет мой совет, то может всегда спросить моего совета. Мое сердце отдано Арсеналу, и я хочу, чтобы у них все получилось.

Юнгберг предан клубу. Он хотел получить эту работу на протяжении долгого времени. Теперь у него есть возможность проявить себя.

Давайте дадим ему время, чтоб он смог реализовать свои идеи“, - цитирует Венгера Sky Sports.

Отметим, что Юнгберг поставил новую задачу для Арсенала.

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Теги: Арсен Венгер, Фредрик Юнгберг, Арсенал, футбол
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