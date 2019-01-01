Сульшер: У нас есть план на трансферное окно
"Красные дьяволы" должны действовать быстрее.
Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер заявил, что “красные дьяволы“ должны работать быстрее на трансферном рынке.
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“Мы прекрасно знаем чего хотим. У нас есть понимание того, как будет выглядеть наш состав в летнее трансферное окно.
Мне очень хочется верить, что трансферы будут проведены как можно скорее.
Приход Магуайра и уход Лукаку - это было слишком поздно. Теперь же у нас есть план“, - приводит слова Сульшера Goal.com.
Отметим, что норвежский специалист не обращает внимание на слухи о его уходе.
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