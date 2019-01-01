Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сульшер: У нас есть план на трансферное окно

Комментариев: 0
"Красные дьяволы" должны действовать быстрее.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер заявил, что “красные дьяволы“ должны работать быстрее на трансферном рынке.

Читай также: Сульшер: Болельщики хорошо примут Моуринью

“Мы прекрасно знаем чего хотим. У нас есть понимание того, как будет выглядеть наш состав в летнее трансферное окно. 

Мне очень хочется верить, что трансферы будут проведены как можно скорее.

Приход Магуайра и уход Лукаку - это было слишком поздно. Теперь же у нас есть план“, - приводит слова Сульшера Goal.com.

Отметим, что норвежский специалист не обращает внимание на слухи о его уходе.

Поделись:
Теги: Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, АПЛ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь