Сульшер: У нас есть план на трансферное окно

"Красные дьяволы" должны действовать быстрее.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер заявил, что “красные дьяволы“ должны работать быстрее на трансферном рынке.

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“Мы прекрасно знаем чего хотим. У нас есть понимание того, как будет выглядеть наш состав в летнее трансферное окно.

Мне очень хочется верить, что трансферы будут проведены как можно скорее.

Приход Магуайра и уход Лукаку - это было слишком поздно. Теперь же у нас есть план“, - приводит слова Сульшера Goal.com.

Отметим, что норвежский специалист не обращает внимание на слухи о его уходе.